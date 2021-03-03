Кто в Одессе 4 марта останется без света и воды

4 марта в Одессе некоторые жители останутся без воды и света.

Об этом сообщили компании филиал «Инфоксводоканал» и ДТЭК »Одесские электросети».

В частности, в этот день с 9:00 4 марта до 6:00 5 марта водоснабжение будет прекращено в части Суворовского района Одессы в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на водопроводе потребителям следующих улиц города:

Курская, 161, 161/1;

Воронежская, 6-20, 7-11;

Орловская, 44-54, 45-51;

29-я Линия, 12-16;

30-я Линия, 1-9, 8-18;

31-я Линия, 5-9, 10-18;

32-я Линия, 9-11, 4-18;

33-я Линия.

Отключённым от водоснабжения 3 марта жителям Приморского района Одессы вода будет подана 4 марта после 23.50. Это касается жителей улиц ул. Водопроводная, 1, 2, 3,; Водопроводные переулки; ул. Новощепной ряд; Волжский пер.; Вознесенский пер.; Елисаветградский пер.; Ватманский пер.; Привокзальный пер.; Железнодорожный вокзал; Старосенная площадь; ул. Пантелеймоновская, 1-6; Бассейные переулки; Итальянский бульвар; ул. Бассейная; ул. Ришельевская, 62-78, 53-71; ул. Большая Арнаутская, 49-65; ул. Пушкинская, 75-83, 72-78.

В связи с проведением аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат в этот день электроэнергию.

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й пер. Китобойный: 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14/16, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26-А, 26-В, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38а, 42, 42а, 361

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. 2-й пер. Китобойный: 6, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Архитектурная: 10, 12, 14, 14а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Баштанная: 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Вазова Ивана (Флотская): 6-Б, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Гагаринский пер.: 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 19:00

4 мар. Достоевского: 1, 2, 2-В, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9А, 9в2, 10, 11, 11а, 11-Б, 12, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 21, 25

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Кавунева (бывшая ул.Арбузная): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 11б, 12, 12а, 14, 16, 18

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Китобойная: 2, 3, 4, 5, 5а, 7/1, 7/а, 8, 8а, 8б, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15/1а, 15а, 16, 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Крымская: 1, 3, 31

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Крымский пер.: 1А, 1б, 2, 3, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5Б, 5-б, 6а, 6-А, 7, 8, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Лядова: 10, 11, 12, 12а, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Обильная: 1-3, 2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Окружная: 17Б, 17в, 17Г, 17, 17/18, 17/6, 19, 19в, 21, 23, 25, 26, 26/2, 27, 28, 29, 29/1, 30, 32, 32/12, 32а, 32Г, 33, 33А, 33-а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 40, 42а, 42б, 178а, 321

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Планетная: 1, 3, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12-Б, 12-В, 16, 17, 17А, 17-В, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Тульская: 1, 2, 3, 3а, 3А/1, 3а3, 3б, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 7а, 71

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Флотский: 6, 6а, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Флотская: 6/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. Черняховского: 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 19:00

4 мар. пер. Достоевского: 1, 2, 4, 8, 9, 9-Б, 9Б.9-Б3, 9Б/1, 9Б\3, 9б2, 9в, 10а, 11, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 14в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар. пер.Славы: 1, 1/1, 2, 2А, 3, 4, 4/37, 4-37, 5, 5/2, 5Б, 5В, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

4 мар. 17:00

4 мар.

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