Кто в Одессе 12 сентября останется без света

12 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: