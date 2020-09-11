Кто в Одессе 12 сентября останется без света

12 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Агрономическая: 118, 118-3, 118а, 118б, 118Б, 118В, 118г, 120, 122, 122а, 122б, 122в, 122г, 122д, 122Е, 122н, 124, 124а, 124б, 124г, 126, 126а, 126б, 126в, 128, 128а, 128б, 130, 130а, 132, 132а, 132Б, 132г, 133, 134, 135, 137, 138, 138а, 138Б, 138Г, 139, 141, 143, 143а, 143б, 145, 147, 147-А, 149, 149а, 151, 151а, 153, 153А, 154а, 155, 156, 157, 158, 160, 160а, 160Б, 160В, 161, 162, 163, 163А, 164, 164-А, 164Б, 165, 166, 166а, 166-Б, 167, 168, 169, 169а, 169В, 170, 172, 174, 174А, 174б, 174в, 174В, 174з, 176, 176а, 176б, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 189а, 189В, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 195а, 196, 196а, 197, 197а, 197б, 198, 199, 199б, 200, 201, 203, 207, 208, 210, 210А, 212, 212б, 214, 221, 223, 1181
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Атамана Головатого: 92, 135а, 135Б, 135В, 137, 139, 141, 143, 145
|9:00
11 сентября
|12:00
12 сентября
|Заплан.
|Атамана Головатого: 33, 35, 37, 39, 43, 43б, 44, 45
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Бочарова Генерала: 57А, 57Б, 57В, 61А, 61Б, 61В, 65, 69, 71-2, 71-3
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Вишневского Генерала переулок: 11/3, 13, 14, 15, 17
|9:00
12 сентября
|20:00
12 сентября
|Заплан.
|Высоцкого: 2, 6
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Генерала Петрова: 23/2, 23/3, 23/4, 23Г5, 23гар, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 52, 54, 56/2, 58, 64, 68/2
|9:00
12 сентября
|20:00
12 сентября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Грушевского: 39-13, 39-14, 39-15
|9:00
12 сентября
|20:00
12 сентября
|Авария
|Давида Ойстраха (Затонского): 2
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Десантный бульвар: 1, 14, 16, 18
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 125, 127, 129
|0:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24-1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57-1, 59, 61
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 71А, 73, 73А, 123, 125, 127, 129
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а-с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 22, 24, 29, 31, 33-1, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 67, 67-1, 67-2, 332
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Ицхака Рабина: 5гар, 19, 21, 23
|9:00
12 сентября
|20:00
12 сентября
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59, 59А
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Килевой переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9а
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Кишинёвская: 10
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Кольцевая: 2, 7, 10, 12
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Конноармейская: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47-1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Королёва Академика: 69/2, 71/1, 75, 75/1, 75/2
|9:00
11 сентября
|20:00
12 сентября
|Заплан.
|Красная: 2, 5, 7, 9, 15
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Крымская: 54, 56, 58, 67, 69, 71
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Кузнецова Капитана: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76-1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Курская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|0:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|3-я Линия (посёлок Котовского): 13, 13Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|4-я Линия (посёлок Котовского): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|4-я Линия (посёлок Котовского): 25, 29, 31, 31-1, 33, 50, 50-1, 50-3
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|5-я Линия (посёлок Котовского): 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 22, 22а, 24
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|6-я Линия (посёлок Котовского): 25, 25-1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33-2, 33Б, 34, 35, 36
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|7-я Линия (посёлок Котовского): 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 19, 20, 21, 22, 23, 24
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|8-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|55-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Лузановский 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Лузановский 2-й переулок: 1, 3, 4, 5
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Лузановская: 21, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 35А, 36, 37, 37-39, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 65, 67
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Марсельская: 22, 24, 31, 32, 32-1, 32-2, 32-3, 34, 36
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Мастерский переулок: 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Мелитопольская: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 21, 21-1, 21-2, 21-3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Михновского Николая: 1, 1а, 1б, 1г, 2, 2-1, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4к, 4м, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 6г, 7, 8, 8а, 10, 10а, 10в, 12, 12а, 12б, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17к, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 18р, 21В, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 23б, 27в, 27г, 27д, 27ж, 29б, 29в, 29г, 29е, 29Е-1, 31в, 31г, 31ж, 37, 42, 47в, 49, 49а, 49б, 49в, 50, 51, 53, 63
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Мичурина: 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 44А
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Молодёжная: 6А, 20, 20а, 21а, 22, 23а, 23б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 31, 31-1, 33, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Николаевская дорога: 229, 229б, 239, 239/1, 241, 245, 245а, 245б, 245В, 247, 249, 305, 305А, 307, 2291
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Новомосковская: 19
|10:00
10 сентября
|0:00
18 сентября
|Авария
|Новый переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|40-летия Обороны Одессы: 2
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Оранжерейный переулок: 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 13, 15, 17, 19, 20А
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Ростовская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Садовая: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|0:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Садовая: 1, 2
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Сахарова: 46, 48
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 68, 70
|0:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 92, 94, 96, 119, 121, 123, 126-1
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Серогодского: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56-58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Серогодского: 2
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Сортировочная 1-я: 34, 36, 42, 42А, 44
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 47/1, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57
|9:00
12 сентября
|20:00
12 сентября
|Заплан.
|Хуторская: 81з-1, 93, 94, 94а, 95г
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Цимлянская: 17, 19, 21, 24, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Чапаева переулок: 1, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8в, 10
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Черноморского Казачества: 107-109, 123, 123-1, 123а, 123Б, 125, 127, 129, 131, 133, 135
|9:00
11 сентября
|12:00
12 сентября
|Заплан.
|Чумацкая: 7, 41
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81-2, 83, 87, 89, 91, 93
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
12 сентября
|17:00
12 сентября
|Заплан.
|Ядова Сергея: 24а, 26, 56, 58, 58а, 58-12, 60, 62, 64, 66, 68
|9:00
12 сентября
|21:00
12 сентября
|Авария