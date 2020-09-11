На Дунае завершились украинско-румынские учения «Riverian-2020».

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

В течение трёх дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени до выхода в море.

В ходе учений на разных по навигационной и географической особенностям участках отработаны основные виды построения и маневрирования в них.



Упражнения, общение и работа штабов планировались и осуществлялись в соответствии со стандартами НАТО, а также в условиях строгих карантинных ограничений.

«Планируя учения, мы традиционно закладывали задачи, максимально реалистичные, присущие тому региону и подразделениям, которые принимали участие. Дополнительный вызов и осложнения, созданные мировой вирусной пандемией, добавили хлопот, определённых осложнений, но были восприняты нами как условия обстановки, а не повод отказываться от манёвров. В конце концов, главная цель — слаженность действий и взаимосовместительство — достигнута. Все запланированные мероприятия выполнены. Выводы будут сделаны и с их учётом спланируем следующие учения. Для «Riverian-2021» у нас с коллегами много новых идей», — отметил представитель Морской охраны в штабе учений Юрий Нечипорук.

Фото: Госпогранслужба