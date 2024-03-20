Финляндия передала Украине боевые катера

Финляндия безвозмездно передала Украине боевые катера, которые будут доставлены транзитом через Румынию.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на румынские СМИ, пишет Укринформ.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в понедельник румынскому парламенту, что он одобрил транзит военных катеров, переданных Финляндией Украине, через территорию Румынии. Однако количество и тип передаваемых катеров не разглашаются.

Глава румынского государства также одобрил подготовку около 50 украинских военнослужащих в Румынии, которых будут обучать на этих катерах.

Военно-морские силы Финляндии имеют десантные корабли класса Jehu и транспортные корабли классов Jurmo и Uisko, однако финские власти не разглашают содержание пакета военной помощи, переданного Украине.

Как сообщала Одесса News, в январе 2024 года в Турции заявили о запрете двум минным тральщикам, которые Великобритания передаёт Украине, пройти транзитом через её воды по пути к Чёрному морю, ссылаясь на конвенцию Монтре 1936 года, фактически заблокировав проход военных кораблей для воюющих сторон.

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