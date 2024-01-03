Турция не пропускает в Чёрное море минные британские тральщики для Украины

В Турции заявили о намерении запретить двум минным тральщикам, которые Великобритания передаёт Украине, пройти транзитом через её воды по пути к Чёрному морю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters и заявление директората по коммуникациям администрации президента Турции.

Турция, являющаяся членом НАТО, сообщила союзникам, что не позволит кораблям использовать свои проливы Босфор и Дарданеллы, поскольку в Украине идёт война, говорится в заявлении.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Турция вспомнила о конвенции Монтре 1936 года, фактически заблокировав проход военных кораблей для воюющих сторон. Положения конвенции содержат исключения для возвращаемых на свои базы кораблей, говорится в материале.

Для справки. 11 декабря2023 года министр обороны Британии Грант Шеппс заявил, что в рамках деятельности британско-норвежской морской коалиции Украина получит два минных тральных корабля Королевских ВМС класса Sandown.

Как сообщала Одесса News, Франция отправила второе пилотное судно, которое должно помогать грузовым кораблям вывозить зерно из Украины.

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