Ястремская отреагировала на атаку по Одессе: «В этом доме живёт моя бабушка»

Одесская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) сообщила, что в новогоднюю ночь россияне попали в дом, где живет её бабушка.

Об этом спортсменка написала 1 декабря в Stories на своей странице в Instagram.

Ястремская опубликовала фотографию с текстом: «В этом доме живёт моя бабушка! В 1.26 произошёл ракетный удар. Вот так моя часть семьи встретила Новый год дома».

Фотография вспыхнувшего после удара дрона Shahed дома в Одессе, своего рода, знак протеста перед Всемирной женской теннисной ассоциацией, которая, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины, разрешила теннисисткам из России и Беларуси соревноваться в нейтральном статусе на турнирах под эгидой WTA.

Одесса News информировала, что Даяна Ястремская стала победительницей турнира Polish Open, который проходил в августе вблизи Варшавы (Польша).

Фото: Dayana Yastremska / Instagram

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