Воины Одесской механизированной бригады получили подарки от облвоенадминистрации

Одесская областная военная администрация передала воинам Одесской механизированной бригады необходимые вещи для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает начальник Одесской облвоенадминистрации Максим Марченко на Telegram-канале.

«Зная, какая помощь сейчас необходима нашим воинам для эффективного уничтожения оккупантов, по моему поручению представитель Одесской областной военной администрации отбыл на передовую на одно из самых тяжёлых направлений в Донецкой области, где передал воинам Одесской механизированной бригады квадрокоптеры для разведки и наблюдения, а также необходимые вещи для эффективного взаимодействия и выполнения боевых задач», — проинформировал Максим Марченко.

Глава ООВА также сообщил, что «наши ребята передали поздравление Одесщине, так что ждём побратимов домой с победой! Мы и дальше будем поддерживать наших защитников и защитниц, которые освобождают украинскую землю!»

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года педагоги и учащиеся Одесского высшего профессионального училища морского туристического сервиса выпекли 10 тысяч имбирных пряников к новогодне-рождественским праздникам для воинов ВСУ. К акции присоединился Одесский городской голова.

Фото: ООВА/Telegram

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