Кто будет представлять Украину на Евровидении в 2023 году

На международном песенном конкурсе «Евровидение-2023» Украину будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Победитель был определён в ходе финала Национального отбора.

Группа TVORCHI получила от жюри 9 баллов, от зрителей – 10. Таким образом, коллектив набрал 19 баллов и одержал победу в Национальном отборе.

Всего за право представить Украину на конкурсе боролись 10 участников, в том числе Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Представителя от Украины на Евровидение-2023 зрители выбирали в приложении «Дія». В этом году шоу проходило в метро.

В состав жюри вошли лидер группы «Антитела», доброволец Сил территориальной обороны ВСУ Тарас Тополя, победительница Евровидения-2016, обладательница «Награды за выдающееся лидерство артиста» Атлантического совета США Джамала и солистка рок-группы The HARDKISS Юлия Санина.

Ведущими Нацотбора была солистка Go_A Екатерина Павленко, певица Злата Огневич и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко.

67-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Ливерпуле (Великобритания) в мае 2023 года. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая. В нем примут участие 37 стран.

Для справки. TVORCHI — украинская музыкальная группа из Тернополя, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. Имеют четыре студийных альбома: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020), Road (2021). Исполняют песни на украинском и английском языках. Оба исполнителя учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского.

Фото и видео: Укринформ

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