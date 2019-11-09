Зеленский наградил одесских работников культуры и искусства

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами ряд деятелей культуры и искусства по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, в том числе нескольких жителей одесского региона.

Соответствующий Указ размещен на сайте Главы государства.

В частности, за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом «За заслуги» III степени награждён одесский художник-живописец Анатолий Горбенко.

Орденом княгини Ольги III степени награждена генеральный директор Одесского национального академического театра оперы и балета, искусствовед Надежда Бабич.

Кроме того, звание «Заслуженный артист Украины» присвоено Криницкому Тимофею Сергеевичу — солисту-вокалисту Одесского академического театра музыкальной комедии имени М.Водяного, звание «Заслуженный деятель искусств Украины — Мерцаловой Зое Петровне — преподавателю-методисту Одесской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени профессора П.С.Столярского.