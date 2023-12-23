Президент Украины назначил стипендии одесситам за успехи в спорте и творчестве

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами от 22 декабря назначил стипендии для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров, молодых мастеров народного творчества и победителей XIII Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодёжи имени Шевченко.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В частности, Президентские стипендии назначены для детей с инвалидностью, имеющих высокие достижения во всеукраинских спортивных соревнованиях, и их тренеров во Одесской области:

ИЩЕНКО Дилану Игоревичу, 2008 года рождения, – чемпиону всеукраинских спортивных соревнований по борьбе вольной и греко-римской

САПЕТЧЕНКОВУ Сергею Викторовичу, 2006 года рождения, – чемпиону всеукраинских спортивных соревнований по леёкой атлетике

СУХАНОВУ Дмитрию Александровичу, 2008 года рождения, – серебряному призёру всеукраинских спортивных соревнований по плаванию

ТЕРЗИ Семёну Васильевичу – тренеру чемпиона всеукраинских спортивных соревнований по борьбе вольной и греко-римской Ищенко Д.И.

ЮРЧЕНКО Аэлите Вячеславовне – тренеру чемпиона всеукраинских спортивных соревнований по легкой атлетике Сапетченкова С.В.

Также стипендией Президент Украины отметил труд одесского молодого мастера народного искусства ЛИСЮТИНОЙ Елизаветы Геннадиевны – 2001 года рождения, студентки государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д.Ушинского», мастеру вытынанки.

Жителя Одесской области — победителям XIII Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодёжи имени Шевченко назначена сроком на один календарный год стипендия Президента Украины:

КРЫЖАНОВСКОМУ Павлу — ученику 5 класса Одесского лицея № 130 Одесского городского совета

ЛИНЬКОВОЙ Елизавете — ученице 10 класса Одесского лицея № 2 Одесского горсовета

МОРОЗОВОЙ Маргарите — ученице Государственного учебного заведения «Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры»

ЧЕРНЕГЕ Алине – студентке Коммунального учреждения «Балтский педагогический профессиональный колледж».

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