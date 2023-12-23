В Одесской филармонии пройдёт Рождественский концерт при свечах

31 декабря в помещении Одесской областной филармонии пройдёт концерт «Рождественская классика при свечах».

Настоящая мечта для любителей классической музыки. Изысканная программа в исполнении струнного квартета. Незабываемый вечер в приподнятом настроении.

Послушать рождественскую классику при свечах вас приглашают участники String quartet Black Tie, точно знающие, как звучит хорошая музыка.

Приходите к 19 часам и получите незабываемые впечатления. Вас ждёт погружение в мир рождественской магии и волшебных звуков. Тепло огоньков сотен свечей, изысканное акустическое звучание струнных инструментов – составляющие торжественной рождественской атмосферы. Эти мгновения – бесценны.

Стоимость билетов от 390 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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