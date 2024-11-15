Куда пойти в Одессе на выходных 16-17 ноября

16-17 ноября одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

16 ноября в Большом зале областной филармонии концерт с участием учеников Художественной хоровой школы им. С.К.Крыжановского и Художественной школы №2 имени Глазунова в сопровождении Камерного оркестру филармонии под руководством Владимира Дикого. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 16 часам.

17 ноября любимый тысячами украинцев юмористический коллектив «Ветераны космических войск» выступит в Одесской областной филармонии и гарантированно поднимет настроение и зарядит позитивом. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 500 гривен.

17 ноября Национальный Одесский филармонический оркестр выступит с концертом в Кирхе (Немецкая евангельско-лютеранская церковь). Фантастически красивая программа в исполнении оркестра. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 18 часам отдохнуть душой и насладиться прекрасным звучанием оркестра. Адрес: ул. Новосельского, 68.

17 ноября в уютном и изысканном арт-пространстве «Бельетаж-импреза» Одесского театра оперы и балета состоится музыкальное действо с участием молодых и ещё совсем юных музыкантов, которые исполнят произведения украинских и зарубежных композиторов от классики до современности. Продолжительность 1 час 20 минут. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 12 часам.

17 ноября со сцены Одесского драмтеатра вам поведают все весёлые и пикантные подробности о непростых отношениях Наполеона Бонапарта с очаровательной корсиканкой Жозефиной Понтиу, внезапно появившейся на острове Святой Елены — последнем пристанище свергнутого императора. Цена билетов от 150 гривен. Приходите к 18:00. Адрес: ул. Греческая, 48.

До 20 ноября в Международном культурном центре UNION выставка «Конкуренты ВМЕСТЕ», которая объединила произведения сорока художников из шести учебных заведений Одессы. На выставке представлены работы в разных жанрах: живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 27 ноября в выставочных залах Одесского музея западного и восточного искусств открыта масштабная всеукраинская и международная экспозиция – пятая биеннале «Море акварели». В ней принимают участие 93 автора, в том числе из Германии, Италии, Канады, США, Китая. Авторы представили акварели, выполненные в разных техниках. Сюжеты также разнообразны – пейзажи, флористика, анималистика, абстракции и портреты.

До 1 декабря в галерее «#ARTODESSA» Летнего театра Городского сада будет работать выставка произведений молодого художника Валика Лапшина «ФЕНТЕЗИ». Выставка работ Лапшина – это создание другого, сосуществующего с нами, мира. Это сочетание реального и воображаемого, будто оно всегда было рядом, шло бок о бок вместе.

До 22 декабря выставка Люды Ястреб (1945-1980) — украинской художницы, яркой представительницы легендарной группы нонконформистов Одессы 1960-х-1970-х годов, в Одесском Национальном Художественном музее. Представлено более 80 работ живописи и графики автора из частных коллекций и архивные материалы. Адрес: ул. Софиевская, 5а.

Уютных, мирных выходных!

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy