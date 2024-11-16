Россияне повредили в Одессе 21 памятник наследия ЮНЕСКО во время последней атаки

Ракеты и беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор РФ 14 ноября атаковала Одессу, попали в памятники культурного наследия в городе, находящиеся под защитой ЮНЕСКО.

Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Россияне ударили по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 29 ударными БпЛА типа Shahed, в результате чего повредили жилые дома, учебные заведения, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и транспортные средства.

Всего повреждения нанесли 21 памятнику культурного наследия, которые расположены в пределах объекта всемирного наследия, под угрозой исторический центр Одессы и его буферная зона:

здание технологического института, в котором во время обороны города Одесса находился отряд моряков-разведчиков Одесского оборонного района (1936–1938 годы, архитектор Минкус А.Б.);

здание Ришельевского лицея (Новороссийского университета) (1852–1857 годы, архитектор Шашин А.С.);

жилой дом Зарифи (1840-е, 1851 год, архитектор Черкунов Н.Н., Моранди Ф.Й.);

жилой дом и флигель Ковалевского, в котором жил Вериго Б.Ф. – физик, профессор (1846 год, конец XIX в., архитектор Даллаква К.И., Шашин А.С.);

жилой дом Машевского, в котором родился Коптюх А.И. (1850–1860 годы, архитектор Гонсиоровский Ф.В.);

доходный дом Толстого (1880 год, архитектор Гонсиоровский Ф.В.);

доходный дом Латри (первая половина XIX в.);

доходный дом (конец XIX в.), в котором жил Малышевский В.М. – польский композитор, дирижёр и педагог;

доходный дом Михельсона (1890 год, архитектор Влодек Л.Л.);

доходный дом (1901 год, архитектор Токарев П.Д.);

здание общежития (начало ХХ в., архитектор Чернигов Л.М.);

жилой дом Вургафта, в котором жил Ямпольский С.М. – экономист, основатель факультета радиоэлектроники Одесского политехнического института (1845, архитектор Козлов И.С.);

жилой дом, в котором жили: Ланге М.М. – психолог; Бурксер Е.С. – химик-неорганик и геохимик; Бобинин М.М. – математик (1845 год, архитектор Козлов И.С.);

здание физико-химического института Новороссийского университета (1897–1899 годы, арх. Толвинский М.К.);

жилой дом Инбера (гостиница «Савой») (1870-е годы, архитектор Влодек Л.Л.);

жилой дом Ринк-Вагнера (1881 год, архитектор Вейтко А.К.);

доходный дом Весле (1881 год, архитектор Мазиров Д.Е.);

доходный дом Леонарди (1913 год, архитектор Прохаска В.И.);

административное здание (в составе комплекса «Мельница Уэйнштейна») (1888–1890 годы);

здание училища Вейнштейна (в составе комплекса «Мельница Уэйнштейна») (1896 год);

достопримечательность истории местного значения: дом Дурьяна (гостиница «Виктория» с паровой пекарней).

В МКСК добавили, что прокуроры совместно с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ, чтобы ни одно преступление не осталось без наказания.

Одесса News информировала о повреждении здания семейной амбулатории в Одессе на улице Пастера, являющегося памятником архитектуры и находящегося в пределах охранной зоны ЮНЕСКО.

Фото: mcsc.gov.ua, «Одесса. Официально»/Telegram

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