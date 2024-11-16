Где эта улица: что для Одессы имя Бориса Нечерды

В Одессе улица Глазунова переименована в улицу Бориса Нечерды.

«Допоки слово моє не звалашене, покіль мозок ясний, то мушу змагатися з бездуховністю довкілля, а — головне — з осоружністю alter ego. То ж ущаслив мене, пречиста Діво, вдалими народинами… Бо далі не випадає мені жити пізнеіванством. Адже Іван я вчасний», — писал в своём дневнике Борис Нечерда 7 апреля 1996 года на Благовещение.

Известный поэт генерации шестидесятников (1939-1998) работал в одесских газетах. В юношеские годы — в молодёжной, а в 1980-1990-х — в газете «Юг». Часто печатался и в других журналах, в частности, в «Вечерней Одессе», с редактором которой Борисом Деревянко дружил.

Лексическое богатство Бориса Нечерды не могло не поражать. Он зарекомендовал себя и не менее интересным прозаиком, издав романы «Смерть курьера» и «Квадро». Его нетрадиционная, социально и эмоционально воодушевлённая поэзия появлялась в зарубежных антологиях. Можно не сомневаться, что Нечерда попал в «спецразработки» власти.

Борис Андреевич до последнего писал стихи, вошедшие в посмертный сборник поэта «Последняя книга» (1998).

Личная неустроенность, литературные скитания, невнимание к своему здоровью – всё это и привело к преждевременной смерти этого разносторонне одарённого человека 11 января 1998 года в возрасте 58 лет. Похоронен на Втором христианском кладбище в Одессе.

Имя лауреата Шевченковской премии, шестидесятника Бориса Нечерды запечатлено на Аллее Звёзд города Одессы, а также на мемориальной доске, установленной на фасаде дома № 12 по улице Пушкинской, в котором этот талантливый поэт и прозаик прожил несколько лет.

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Фото из открытых источников

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