Где эта улица: что для Одессы имя Сергея Шелухина

В Одессе улица Александра Невского переименована в честь Сергея Шелухина.

В 1908 году на XIV Всероссийском археологическом съезде в Чернигове настоящей сенсацией стал доклад Сергея Шелухина о древности и государственно-правовом значении названия Украины.

По Шелухину, впервые название упоминается в Ипатьевской летописи 1187 года как название отдельной территории. А потом Украина звучит и в народном творчестве (в думах, песнях), и в быту, переписке, а также используется в официальных бумагах.

Сергей Шелухин жил и работал в Одессе с 1902 года, где 15 лет служил членом Одесского окружного суда, затем – Генеральным судьёй, и, наконец, – сенатором гражданского департамента. В 1917 г. — глава украинского революционного комитета в Одессе, член Центральной Рады, министр судебных дел (февраль-апрель 1918 г.).

Он добился открытия в гимназиях курса правоведения, который сам и преподавал. О его высоком авторитете правоведа свидетельствует тот факт, что весной 1918 года Сергей Шелухин возглавил украинскую делегацию на переговорах с большевистской Россией. Результат – подписание договора о прекращении военных действий.

Сергей Шелухин сидит второй слева

«Главное горе, что мы привыкли ждать, что нам дадут мир! Нет! Никто не даст нам мира, а только мы сами!», – говорил он во время дебатов со своими коллегами по Берестейскому договору.

Сергей Шелухин — министр судебных дел, 1918

После свержения Гетманата в декабре 1918 года Шелухин оказывается в эмиграции в Чехословакии. Здесь он до конца жизни в 1938 году занимал должность профессора Украинского свободного университета в Праге, продолжил свою общественно-политическую, научную и литературную деятельность.

Умер 25 декабря 1938 года в Праге.

Одесса News информировала о переименовании улицы Ширшова в Одессе в честь архитектора Фёдора Нестурха, площади Льва Толстого в площадь «дедушки еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорима, Минской улицы в Хаджибейском районе города в улицу имени одесского дирижёра и композитора, чеха по происхождению, Иосифа Прибика, переулка Уральского в Киевском районе города в честь литератора, поэта Гео Шкурупия. Улица Гастелло теперь носит имя музыканта Витольда Малишевского, а Тульская — академика Вернадского. Улица Смоленская переименована в улицу Леонида Соленского. Сквер Витте, расположенный в пределах улиц Мечникова, Богдана Хмельницкого и Старопортофранковской, назван в честь одесского бизнесмена 19-го века Иоахима Эфруси. Именем известного кинорежиссёра Сергея Параджанова назван бывший переулок 2-й Магнитогорский в Киевском районе города, а именем итальянского скульптора Луиджи Иорини — улица Кибальчича.

Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy