Вікторія Мотрічко готується захищати титул чемпіонки світу з шашок у Нідерландах

З 18 по 31 грудня в місті Вагенінген (Нідерланди) відбудуться матчі чемпіонату світу 2024.

Про це кореспонденту Одесса News повідомила чемпіонка світу з шашок 2023 року, одеситка Вікторія Мотрічко.

Вікторія захищатиме свій титул проти претендентки Дарії Ткаченко (Нідерланди), що посіла друге місце у 2023 році. Водночас, Юрій Анікєєв (Україна), який став чемпіоном світу у 2023 року серед чоловіків на Кюрасао, захищатиме свій титул проти претендента Jan Groenendijk (Нідерланди), який посів тоді друге місце.

За словами Вікторіі Мотрічко, з 19 по 31 грудня гравці змагатимуться у 12 партіях з класичним контролем часу, граючи по одній партії на день. Якщо за підсумками переможця виявлено не буде, тоді 31 грудня відбудеться тай-брейк, щоб визначити чемпіонів світу 2024 року в обох матчах. Днів відпочинку не буде, що створює значний тиск на гравців.

Початковим наміром було провести матчі в Україні — на батьківщині чинних чемпіонів, але це виявилося нездійсненним через повномасштабне вторгненням Росії в Україну, тому були обрані Нідерланди, як батьківщина претендентів.

Головним арбітром матчів буде також одеситка — міжнародний арбітр FMJD Любляна Турій, донька уславленого свого часу спортсмена-шашиста Колмана Турія, який довгий час жив в Одесі, а останні роки життя прожив у далекій Америці, місті Гантінгтон.

«Активна фаза підготовки розпочалася. Організатори приголомшили нас новиною на початку жовтня, що матч на межі зриву, з’явилися проблеми із фінансуванням та спонсорами. Але запропонували план Б, який значно зменшив призовий фонд та формат проведення матчу. За призовий фонд навіть не боролися, але вдалося відстояти формат проведення матчу, щоб це не зводилося щодня до гри у швидкі види шашок», — сказала Вікторія Мотрічко.

Але, за словами Вікторії, наразі все владналось, і одеситка готується до чемпіонату.

«Доведеться пропустити Кубок світу у Лішуї (Китай), що стартує через пару днів, і чемпіонат світу з рапіду в Туреччині у строки прямо перед матчем у Нідерландах за титул чемпіона світу. До того ж, у Лішуї ще буде, окрім етапу кубка світу, ще й чемпіонат світу з бліцу. Його я теж пропущу, потрібно зосередитися на підготовці до Вагенінгену», — повідомила Вікторія.

Вікторія приїжджає до цього нідерландського міста 17 грудня. Чемпіонат відбудеться у міській ратуші.

Одесса News інформувала, що у вересні 2024 року Вікторія Мотрічко здобула три головні нагороди на XII турнірі з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial у США.

Фото: Вікторія Мотрічко/Facebook

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