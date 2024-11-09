Белгород-Днестровский порт продан с тринадцатой попытки: кто купил

Фонд государственного имущества Украины продал на приватизационном аукционе единый имущественный комплекс ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» за 108 млн грн.

Об этом сообщила директор предприятия Оксана Киктенко.

«13-е торги по продаже госстивидора Белгород-Днестровского морского порта оказались удачными. Единственным участником электронного аукциона стала компания ООО «ТОП-Оффер», — говорится в сообщении.

Согласно обнародованному в системе «Prozorro. Продажи» сформированным протоколом, покупатель предложил за предприятие 90 млн грн. Дополнительно он должен уплатить 18 млн. грн. НДС. Стартовая цена объекта составляла 88,9 млн грн.

В течение 20 рабочих дней покупатель обязан оплатить соответствующий текущий счёт органа приватизации стоимость продажи объекта.

«Надеемся на успешное завершение приватизации и начало новой истории предприятия», — отметила Киктенко.

Для справки. ООО «ТОП-ОФФЕР», код ЕГРПОУ 45213521, было зарегистрировано в Киеве 20.12.2023. Размер уставного капитала – один миллион гривен. Основателем и владельцем компании является Богуславский Евгений Владимирович. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

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