Остатки одесского «Краяна» продаются за $195 тысяч

За 200 тысяч американских долларов планируется продать памятник архитектуры местного значения, остатки заброшенного огромного паровозного цеха «Краяна», разместившегося на 3999 квадратных метрах.

Объявление о продаже размещено на сайте недвижимости ОLХ.

В объявлении это звучит как «продажа здания под реконструкцию» стоимостью 4 миллиона 614 тысяч 909 гривен.

Ранее это здание продавалось: в прошлом году за $350 тысяч, в 2017 — $453 тысячи.

Как отмечается в объявлении, продавец подготовил всю соответствующую предпроектную документацию, согласно которой покупатель должен провести реконструкцию объекта продажи в административное четырёхэтажное здание общей площадью 17 350 кв.м. с подвалом и мансардным этажом. Запланированная площадь сдаваемых в аренду помещений 11 340 кв.м, а также объектов собственной инфраструктуры предоставляющей услуги по обслуживанию сотрудников и гостей.

В подвале здания запроектирован фитнес-центр, банный комплекс и кухонная зона общепита с подсобными и техническими помещениями.

На первом этаже две входные группы с противоположных сторон здания, конференц–зал, кафе и офисы. Начиная со второго этажа — офисные помещения.

К зданию будет отведена территория под благоустройство и места под парковку автомобилей.

Места и точки подключения коммуникаций предполагается от инженерных сетей действующего предприятия на территории которого находится данное здание.

Кстати. Кирпичный паровозный цех построен в 1883 году архитектором Аркадием Тодоровым. В 30-е годы ХХ столетия мастерские реорганизовали в завод им. Январского восстания и названы в честь пятой годовщины Победы советской власти в Одессе. На заводе был сконструирован первый паровой кран «Январец-1» весом в 6 тонн, а в годы Великой Отечественной Войны — легендарный танк НИ («На Испуг»). После развала СССР «Январка» прекратила работу. В 2016 году одно из зданий со скандалом купил одесский горсовет под новую мэрию.

Фото: ОЛХ