С роутером Mikrotik живётся и работается легче и комфортнее

Вы всё ещё всей семьёй обходитесь без маршрутизатора, или используете роутер старой модели?

Пришло время его приобрести или поменять на новый.

Хороший роутер позволяет наслаждаться максимальной скоростью соединения с сетью. Устройство с достойными техническими характеристиками не «тормозит» при маршрутизации пакетов. При этом возможно комфортное использование устройства на скоростях выше 60–100 Мбит/с.

А приобрести такое устройство быстро, выгодно и надёжно можно в Интернет-магазине ITbox.ua — одном из подразделений компании Brain Computers, которая за 25 лет работы на рынке выстроила тесные партнёрские отношения с официальными представителями мировых и отечественных брендов компьютерной и бытовой техники, товаров для детей, спорта и туризма.

Самые популярные в 2021 году маршрутизаторы — это роутер Микротик. ТОП-3 самых популярных товара бренда Mikrotik в интернет-магазине ITbox это маршрутизатор Mikrotik hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD-TC), маршрутизатор Mikrotik hEX (RB750Gr3), маршрутизатор Mikrotik hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT).

На эти и другие маршрутизаторы Микротик предоставляется официальная гарантия. Поддержкой гарантии занимаются сертифицированные сервисные центры.

Тратиться на дорогое устройство стоит в том случае, если вы опытный пользователь, предпочитающий настраивать сетевое оборудование самостоятельно и желающий пользоваться дополнительными функциями роутера. Если же вы хотите более простого решения, то можете самостоятельно купить бюджетное устройство в интернет-магазине — предложений очень много!

Если у вас возникли трудности при выборе роутера или любой другой техники, которая есть в интернет-магазине, вам помогут опытные, квалифицированные специалисты, которые ответят на любые ваши вопросы.

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Честные цены, бонусы (кешбек) и начисление 8% на бонусный счет делают покупки на ITbox максимально выгодными для Вас.

Более того, интернет-магазин предлагает подарочный сертификат — карточку, которая в течение срока действия даёт право потребителю получить любой товар и услуги в интернет-магазине ITbox.ua и сети магазинов Brain в период действия Сертификата на стоимость, которая указана в номинале Сертификата: 100 (сто), 200 (двести), 500 (пятьсот), 1000 (тысяча) гривен.