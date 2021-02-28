В Одесском СИЗО случился пожар

Спасатели ликвидировали возгорание пищеблока на территории Одесского следственного изолятора

27 февраля в 20:07 произошло возгорании пищеблока на территории Одесского следственного изолятора по ул. Люстдорфская дорога.

По прибытию к месту вызова спасателей установлено возгорания на первом этаже одноэтажного отдельно стоящего здания пищеблока на территории Одесского следственного изолятора, а также возгорания обрешетки крыши.



В 20:25 пожар локализован и в 20:40 — ликвидирован на общей площади 35 м2. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ДСНС привлекались 10 единиц пожарной техники и 43 человека личного состава.

Напомним, что в этом СИЗО содержится С.Стерненко

Фото: Александр Александров/Одесса News

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