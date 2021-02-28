На Нежинской в Одессе эвакуируют жильцов из дома, внезапно давшего трещину

В центре Одессы жильцов дома по ул.Нежинская, 16 эвакуируют в связи с тем, что в здании появилась трещина.

Об этом сообщает «Думская».

Заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан рассказал журналистам, что в здании уже отключили газ и электроснабжение. Работники ГСЧС сопровождают жителей дома в их квартиры, чтобы они могли забрать свои вещи.

«Те, кто имеют родственников, поедут к ним, у кого такой возможности нет — мы им предоставим временное жильё. Также мы попросили выехать жителей соседнего дома. Нам нужно несколько дней для определения видов работ и обследования части здания», — сообщил Цуркан.



Он рассказал, что дом является памятником архитектуры, поэтому построить подпору, которая держала бы здание, — нельзя. Для оценки ситуации приглашены специалисты строительной академии.

Трещина визуально выглядит не менее 2,5 – 3 метров протяжённостью и около 30 сантиметров шириной. Около месяца назад на неё установили контрольный маячок. В субботу «рвануло» именно в этом месте.

«Трещина сначала была поменьше. А сегодня сдвинулась прямо на глазах… Никакого ремонта тут не делалось», — говорит жительница дома.

Сотрудники ЖКС уверяют жильцов, что с домом ничего страшного не произошло, его починят, а пока жильцам надо подождать.

Фото: Думская

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