В Белгород-Днестровском обвалился потолок в доме, один погибший

18 июня в 13:41 в Службу спасения поступило сообщение об обрушении потолка в одноэтажном частном жилом доме в Белгород-Днестровском на улице Соборной.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, само обрушение произошло несколькими днями ранее.

«По прибытию на место происшествия спасателями было установлено обрушение потолка частного жилого дома на площади 10 кв. м. При проведении работ по разбору завала под обломками потолка спасатели нашли тело погибшего хозяина дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причина смерти устанавливается, а к ликвидации последствий происшествия от ГСЧС привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 9 человек личного состава.

Как сообщала Одесса News, 16 июня в здании на улице Манежной, 34 в Одессе обвалилась стена жилого дома. Обошлось без жертв.

Фото: ГСЧС