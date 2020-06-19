Кого в Одессе 19 июня облэнерго оставит без света

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 19 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.

Как сообщило АО «Одессаоблэнерго», в пятницу без света останутся жители Одесской области в 19 676 домах на 653 улицах.

Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам: