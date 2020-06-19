Кого в Одессе 19 июня облэнерго оставит без света

В связи с проведением запланированных и аварийных ремонтных работ по модернизации электросети 19 июня в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения в ряде жилых домов.
Как сообщило АО «Одессаоблэнерго», в пятницу без света останутся жители Одесской области в 19 676 домах на 653 улицах.
Отключение электроэнергии будет произведено в этот день по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Абрикосовая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 79уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 105а
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Абрикосовая: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 45, 47А, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 73, 75, 77, 79уч.120, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 105а
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Абрикосовый переулок: 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Абрикосовый переулок: 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Александра Невского: 35, 36, 37, 39/2, 39/3, 39В, 39Г, 41/3, 41/4, 43/2, 43/3, 57, 70Е
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Аркаса Николая: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/3, 14/10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 31, 32, 33, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Ахматовой: 1, 1А, 2, 3, 4, 4а, 4а/2, 4б, 4в, 4б1, 5, 5а, 6, 6А, 6В, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 10/3, 12, 12б, 13, 14, 16, 18, 20
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Ашхабадская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Бессарабская: 2, 4, 4Б, 6
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Библиотечная: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Болгарская: 63, 65, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 82/84, 83, 84, 85, 86, 90
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Болгарская: 1
|7:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Болградская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Бородинская улица: 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 19/1, 20, 21, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Богатского Академика улица: 55
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Ветеранов Труда улица: 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Волоколамская: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б, 39, 39А, 39б, 41, 41-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Восточный 2-й переулок: 9
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Гаршина переулок: 3, 3А-1, 3Г, 4, 5, 5/2, 5а, 5/25, 6, 6а, 7/5, 8, 10, 11, 11б, 11в, 11г, 11/18, 12, 14, 16, 16а, 16/18, 17, 17А, 17/10, 17/18, 17/19, 17/20, 20, 20/7, 20а/22, 20А, 20б, 20Д, 20ж, 20/17, 22, 22а, 22б, 22Б, 24, 26, 30, 2022
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Гагарина переулок: 1, 1б, 2, 2а, 3, 3А, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 9/1, 9а, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 25
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Гагарина проспект: 1
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Гаркавого Академика улица: 15, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 43, 47, 48а, 51, 53, 148, 150, 152, 156
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Генерала Петрова: 5, 5А, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 14, 22
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Дачная: 3а, 3в, 3а2, 5, 5/1, 5/8, 5/9, 5/10, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/17, 5/18, 9, 9/1, 9б, 10/1, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30а, 30-Б, 30/10, 30/12, 30/14, 307, 516
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Дачный переулок: 5/1
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Дальницкое шоссе: 19
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Дачный 1-й переулок: 1, 1а, 1Б, 1-Г, 1/10, 3, 3а, 5, 5/2, 5а, 11, 16
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Дачный 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9а
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Долгая улица: 21, 23, 25, 26, 26а, 26б, 26б/1, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-1, 31а, 31б, 31В, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/9, 33/9Б, 34, 34/4, 34а, 36, 36а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46а, 47А
|9:00
19 июня
|18:00
19 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 157, 159
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Добровольского проспект: 63, 65, 67, 69, 71, 75, 75А, 77А, 79А, 81А, 83
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Доватора Генерала улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 21-А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25-Б, 25Б, 26, 27, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Дубовая роща: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Дубовая роща: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Ёлочная: 2, 2/1, 2а, 4, 4а, 5, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5/а, 5а, 5Б, 5д, 5/10, 5/11, 5/11А, 5/12, 5/13, 5/15, 5/16, 5/19, 5/20, 5/21, 5уч4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20б, 22, 22/2, 24, 30, 34, 513а
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Житомирская: 1, 5, 7, 7а1, 9а, 21, 27, 41, 44, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 170, 176, 184б, 186а, 200, 202
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а/с, 33, 33а-c, 33а/с524, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 44А, 46, 48, 50
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Июльская: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Карпатская: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Кленовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Клубничная улица: 20
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Клубничный переулок: 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24А
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Костанди: 174, 176, 176А, 178А, 180, 182, 184, 184А, 186, 187, 187/1, 188, 189, 190, 192, 194, 196, 205А, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 225, 227, 227А
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Королёва Академика: 14, 48
|1:40
19 июня
|1:45
19 июня
|Авария
|Королёва Академика: 2, 6, 8, 10, 18, 34-А, 42, 44, 48/1
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Крайняя: 3, 4, 4/2, 5, 5/7, 5-А, 5А, 5-Б, 5-В, 6, 7, 7б, 8/4, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14-А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 40-А, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 58, 58А, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 66, 67, 70, 70А, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 88
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Курская улица: 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Лазарева Адмирала: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22А, 24
|7:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Левитана: 113А, 113Б, 114, 116
|1:40
19 июня
|1:45
19 июня
|Авария
|Левитана: 70, 72, 74, 74а, 78, 80, 80А, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 101, 101А, 101г, 102а, 104, 105, 105-Б, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 137, 137а, 139, 139а, 143, 143а, 145, 145а, 145Б, 147, 1022, 10015л
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Левадная улица: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Летний переулок: 5, 5/13, 5/13-А
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Лейтенанта Шмидта: 15, 17
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 35
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|11-я Линия (посёлок Котовского): 33, 33а, 33Б, 33В, 35
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|13-я Линия (посёлок Котовского): 6, 6а, 8, 10, 12
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|15-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 9
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|19-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Ливерпульский переулок (Пионерский): 1А, 5, 6, 6/1, 6А/2, 6Б, 7
|9:00
19 июня
|18:00
19 июня
|Заплан.
|Лузановская: 82, 82-84, 84а, 84б, 86, 88, 90, 90А, 94, 94А
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Львовская: 7а, 11, 13, 15, 17, 17а, 24а, 26, 28, 28а, 30А, 32, 32/4, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 44-А, 46, 48б, 48-Б, 48Г, 48-Д, 48-ж, 48-Л, 48-М, 48-Н, 48П, 48-Р, 48-С, 50а
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Львовский переулок: 2, 2/1
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога: 144, 146
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога: 119, 123, 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125а, 125/А2
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 1-я Линия: 1, 2, 2а, 3, 3/2, 4, 5, 6
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 2-я Линия: 1, 1/2, 1-Б, 2, 3, 4, 4А, 4-Б, 5, 6а
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4А, 4б
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 4-я Линия: 1, 2, 2/2, 3, 3А, 4, 6, 6б, 8, 8А
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 5-я Линия: 1, 2, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 6-я Линия: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10-А, 11, 11А, 13, 15, 15Б, 17, 19
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 7-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 8-я Линия: 1, 2, 2А, 2б, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 8А
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 9-я Линия: 10, 10А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 22, 24, 26
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 10-я Линия: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21А, 22, 22А, 22Б, 23а, 25
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 11-я Линия: 1, 1А, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 26, 26А, 30А, 32, 34, 36, 38
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 12-я Линия: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18-Б, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 25, 26
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 13-я Линия: 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16-А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 14-я Линия: 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 42, 44а
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 15-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 45/2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 16-я Линия: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5/2, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 35/1, 35а, 35в, 36, 36/2, 37, 38, 39, 39/3, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 45, 45а, 47, 49
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 17-я Линия: 1, 3, 4, 4/2, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25а, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 33А, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44а
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 18-я Линия: 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25А, 27, 29, 29А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Люстдорфская дорога 19-я Линия: 1, 1А, 3, 3А, 4В, 5
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Макаренко: 1, 1/1, 1А, 1А/2, 3, 3/1, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 18/7, 18А, 18/18, 19, 20, 21А, 21-21а, 22, 22А, 22Б, 22/15, 23, 25, 27/1, 27А, 29, 29А, 31, 31/1, 31А, 31В, 33
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Макаренко: 1, 1/1, 1А, 1А/2, 3, 3/1, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 18/1, 18/3, 18/7, 18А, 18/18, 19, 20, 21А, 21-21а, 22, 22А, 22Б, 22/15, 23, 25, 27/1, 27А, 29, 29А, 31, 31/1, 31А, 31В, 33
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Марсельская: 1
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Маршала Жукова: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 41
|1:40
19 июня
|1:45
19 июня
|Авария
|Маршала Жукова: 43
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Малая Арнаутская: 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39А, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Мечникова: 55, 55а, 122
|7:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Молодёжная: 1А, 1В, 2, 3, 8, 8а, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Могилевская: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Мясоедовская: 40, 42, 44
|7:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Нескучная улица: 1А, 8, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24-28, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Николаевская дорога: 265, 267, 269, 271, 271а, 273, 273/1, 275, 277, 279, 279-35, 281, 295
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Орловская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Орловский 1-й переулок: 2, 4, 6
|23:34
18 июня
|0:57
19 июня
|Авария
|Осипова улица: 39, 41, 43, 45, 50/52, 5052
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Офицерская улица: 1, 2, 3, 4, 4/1, 4-б, 5а, 5б, 5-в, 6, 7, 7-7а, 7а, 7-б, 8, 8-8а, 9, 9/1, 9/4, 9/7, 9а, 9-а, 10, 11, 11Б, 12, 12А, 13, 13/3, 14, 14а, 14-б, 14-в, 14-г, 14-д, 14е, 15, 16, 16-а, 16-б, 16б, 16Г, 18
|9:00
19 июня
|18:00
19 июня
|Заплан.
|Офицерский 1-й переулок: 1, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6-А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 10, 11, 11А, 12, 15-А
|9:00
19 июня
|18:00
19 июня
|Заплан.
|Паустовского: 13, 15
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Панаса Мирного улица: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Патриотическая улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14, 14а, 15, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Пантелеймоновская улица: 56
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Педагогическая: 46, 46А, 46-А
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Петра Лещенко улица: 1, 1-А, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Писарева улица: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Писарева улица: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40а, 40б, 40В
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Подольская: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Посмитного: 20, 22, 33
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Равенства: 88, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Равенства: 88, 91, 92, 98, 100, 102, 104, 195, 196
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Равенства 1-й переулок: 90
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Равенства 1-й переулок: 90
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Рижская: 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28/2, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Рихтера Святослава (ранее Щорса): 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Ровный переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11, 11А, 11Б
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Рыбачий переулок: 2, 3, 3-5, 3/5-А, 3а, 3/А, 4, 6
|9:00
19 июня
|18:00
19 июня
|Заплан.
|Самарская: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41/2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71А, 73, 75
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Самолётная улица: 44, 44а, 47, 52
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Северная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 34В, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Селянская: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 371
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Смоленская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46б, 47, 48, 49, 49А, 50, 51
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Солнечная: 1, 1а, 1Б, 1В, 2а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 22Б, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 39, 41
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Сосюры улица: 1, 1а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Сортировочная 1-я: 24
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Сталепрокатная: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10, 11, 11А, 14, 15, 16, 17, 17/19, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22-Б, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 418/26
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Сталепрокатный переулок: 13
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Сумская: 3
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Творческая: 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Терешковой Валентины: 6, 8, 8б
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Тимирязева: 34
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Тимирязева: 34
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Тираспольская: 25
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Тимирязева 1-й переулок: 5
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Тимирязева 3-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 4/1, 5, 5а, 5б/1, 6, 7, 7а, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Є, 10, 10а, 10-Б, 10-В, 12, 14
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Тимирязева 4-й переулок: 3, 4, 5, 7, 9, 10
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Тимирязева 5-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6/2, 6а, 7, 9, 9а, 10
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Тульская: 16, 18/2, 18а, 21, 22, 25, 26, 26В, 27, 27а, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37-а, 38, 39, 39а, 39Б, 40, 41, 41в, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 73А, 77а, 86, 88, 90, 90а, 91, 92, 94, 94а, 94Б, 95, 96, 96а, 97, 98, 99, 100, 100а, 101, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 184, 231, 232, 241, 244, 253, 283, 331, 861
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Удельный переулок: 6
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Улитина улица: 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25б
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Умова улица: 1, 1/1а, 1а, 3, 5, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21Б, 23, 25, 27, 27А, 29, 54, 75, 77, 79, 100, 102, 108, 114, 116, 120, 122, 1121, 1992
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Уманская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 23, 24, 24а, 25, 25А, 25Б, 25В, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 251, 252
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 59, 59/1, 59а, 59А, 61, 63
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 106/19, 106/37, 106/40
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 106/19, 106/37, 106/40
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Хмельницкого Богдана: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84
|9:00
19 июня
|17:00
19 июня
|Заплан.
|Хрустальная улица: 1
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|25-й Чапаевской Дивизии: 1, 3, 3А
|0:58
19 июня
|1:03
19 июня
|Авария
|Шишкина улица: 58/1, 58/2, 60, 63, 63А, 63в
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Южная улица (Авангард): 33, 35, 35А
|9:00
19 июня
|19:00
19 июня
|Заплан.
|Янтарный переулок: 6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3
|10:00
19 июня
|13:00
19 июня
|Заплан.
|Янтарный переулок: 6, 7, 7Г4, 8, 8/1, 8/2, 8/3
|0:44
19 июня
|0:49
19 июня
|Авария
|Яхненко Семёна: 2, 3, 3/2, 3-а, 3-б, 3-в, 4, 4а, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 17, 17-а, 27, 27-б
|9:00
19 июня
|18:00
19 июня
|Заплан