Что делают власти, чтобы в домах одесситов появился свет

6 февраля в Одессе состоялось очередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на областном и государственном уровне.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Руководитель Южного территориального управления обслуживания сетей НЭК «Укрэнерго» Леонид Краснянский доложил о ходе восстановительных работ на повреждённых подстанциях. Он заверил, что бригады на объектах работают непрерывно и планируют завершить часть ремонтных работ уже в конце этой недели.

Отмечается, что начальник областной военадминистрации Максим Марченко поручил директору профильного департамента осуществлять проверку надлежащей работы «Пунктов несокрушимости» и обеспечение их необходимым имуществом.

Также заслушан доклад начальника Одесской районной военной администрации по получению, распределению и подключению генераторов большой мощности для критической инфраструктуры.

«Это позволит высвободить мощности и направить их на увеличение электроснабжения для бытовых потребителей. На заседании комиссии было принято решение выделить средства из областного бюджета для закупки топлива для генераторов. Также согласовали с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём выделение части средств на эти мероприятия из государственного резервного фонда. О дальнейших мерах буду информировать и дальше», — заверил Максим Марченко.

По информации Одесского горсовета, продолжается распределение частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Первыми получателями компенсации стали 6 ОСМД Приморского района. Общая сумма компенсации составила 409 тысяч 300 гривен. Следующими получателями станут 7 ОСМД Малиновского района. Общая сумма компенсации составила 405 тысяч 682 гривны 30 коп. Порядок распределения компенсации был принят на сессии в ноябре 2022 года в рамках Городской целевой программы гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, обеспечения пожарной безопасности на территории Одессы на 2022-2026 годы. Работа по этой программе продолжается.

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении, 6 февраля он заслушал доклады по ситуации в Одессе и области – то, что касается ликвидации последствий энергоаварии. «Работают все службы и должностные лица, которые должны быть задействованы. Ремонтные работы уже дали часть необходимого результата, есть поставки генераторов и энергетического оборудования в область и город. На данный момент в значительной части Одесского региона есть отключение. Делаем всё, чтобы дать людям электричество», — сказал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, по инициативе Одесской областной военной администрации, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 5 февраля состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на энергетическом объекте.

Фото: ООВА, ДТЭК «Одесские электросети»

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