Свитолина принимает награду и поздравления

Первой ракетке Украины, одесситке Элине Свитолиной вручили бронзовую медаль победителя теннисного турнира Олимпийских Игр в Токио (Япония).

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что после завершения финального матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и чешкой Маркетой Вондроушевой спортсменки получили свои медали: Бенчич — золотую, Вондроушева — серебряную и Свитолина — бронзовую.

«Элина на пьедестале выглядела довольной и весёлой», — говорится в сообщении.

26-летняя одесситка посвятила награду Украине.

«Сложно передать эти эмоции!!! Украина – для тебя», — написала теннисистка в своём Instagram.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Элину Свитолину с бронзовой медалью Игр-2020. Он отметил историческое достижение 26-летней одесситки, которая завоевала первую медаль Олимпиады в истории украинского тенниса.

«Наша пятая медаль! Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио добывает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины. Спасибо за такую важную победу! Удачи всем нашим спортсменам!», — написал Президент в своём Instagram.

Как сообщала Одесса News, после Олимпиады Элина Свитолина будет готовиться к американской серии турниров в Монреале, Цинциннати и US-Open.

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