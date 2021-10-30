Зеленский: «За годы независимости Одесса – полуразрушена»

29 октября в Одессе на заседании Конгресса местных и региональных властей с участием Президента Владимира Зеленского представлены предложения по комплексному развитию Одесского региона, в частности, проект стратегии развития самой Одессы.

«Уже много месяцев по заданию Президента городские и областные власти, Офис Президента и Кабинет Министров вместе с группой урбанистов и экспертов разрабатывают отдельную стратегию развития города Одессы», – сообщил на Конгрессе заместитель руководителя Офиса Главы государства Кирилл Тимошенко.

По его словам, Одесса была выбрана потому, что из-за оккупации Крымского полуострова украинцы временно потеряли возможность посещать морские курорты Крыма, а поток отдыхающих в Одессу увеличивается с каждым годом.

«Поэтому по заданию Президента мы начинаем делать из Одессы действительно жемчужину, новую Одессу с историческим центром, новой набережной и так далее», – сообщил Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что по некоторым объектам уже разработали проектно-сметную документацию и планируют тендеры.

Как рассказал член экспертной группы, работавшей над подготовкой проекта развития Одессы, урбанист Максим Головко, предполагается упорядочение фасадов зданий, озеленение, обустройство улиц и публичного пространства по принципам доступности и инклюзивности.

Сначала запланировано обустройство нескольких пилотных улиц города, в частности, Пушкинской, Ришельевской, Греческой и ул. Бунина. Уже достраивается бульвар Жванецкого, рядом с которым может появиться парк и новые зоны для активностей.

С целью создания новых центров притяжения в рамках пилотного проекта запланирована реставрация четырёх одесских музеев: археологического, литературного, художественного, Музея западного и восточного искусства.

Кроме того, в проекте – улучшение трассы здоровья, на которой можно разместить зоны для спорта и отдыха.

Чтобы до центра Одессы было удобнее добираться, запланировано строительство дорожной инфраструктуры.

Также рассматривается возможность постройки Odesa Arena, которая может стать площадкой для проведения культурных мероприятий.

Комментируя стратегию развития Одессы, Глава государства напомнил, что программа туристических магнитов направлена на возрождение достопримечательностей Украины, в том числе в этом городе.

По его словам, пример Турции доказывает, что для развития туризма необходимо построить качественную инфраструктуру, сеть отелей, восстановить исторические памятники и отремонтировать музеи.

«За годы независимости Одесса – полуразрушена. Многое потеряно, но многое есть. Поэтому нужно всё восстановить и улучшить… Это уникальный город, и хочется, чтобы он не развалился. Пока Крым оккупирован – это главный город для летнего морского отдыха украинцев. Давайте объединим усилия», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 29 октября Глава государства во время рабочей поездки в Одесскую область посетил Одесский национальный художественный музей и ознакомился с планом его реставрации.

Фото: ОПУ

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