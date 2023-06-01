Зеленский в Одесской области посетил в госпитале раненых

31 мая в рамках своего рабочего визита в Одессу Глава государства Владимир Зеленский посетил в госпитале раненых защитников Украины и вручил государственные награды военным и медикам.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими ВСУ, ранеными во время боёв с российскими оккупантами, в том числе на Бахмутском направлении. Они рассказали, где получили ранения и как происходит их лечение и реабилитация.

«Я желаю вам скорейшего выздоровления. Благодарю всех украинцев за вашу службу. Вы – настоящие герои», – сказал Владимир Зеленский.

Президент вручил военнослужащим, проходящим лечение в госпитале, ордена «За мужество» III степени.

Владимир Зеленский также встретился с медицинским персоналом и вручил государственные награды военным медикам.

«Это награды от государства за ваше служение. За то, что ставите на ноги тяжелораненых героических людей. И вы – такие же наши герои. Хочу поблагодарить вас от всего сердца за то, что у вас золотые руки. Спасибо за выдержку и вашу выдающуюся профессию», – отметил Президент.

Как сообщала Одесса News, 31 мая Президент Украины прибыл в Одессу. Он представил нового председателя Одесской областной госадминистрации Олега Кипера, провёл совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов Одесской области.

Фото: ОПУ

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