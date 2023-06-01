В Одессе провели в последний путь 4-х погибших за Украину воинов

21 апреля в Одессе простились с военнослужащими Всеволодом Соченко, Александром Станковым, Петром Кирилляком и Владимиром Ступаком.

Об этом сообщает издание Odessa.online.

«Ступак погиб в селе Александровка Херсонской области, а другие одесситы под Бахмутом Донецкой области. Проститься с военными пришли родные и близкие, а также сослуживцы», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Одесская область потеряла ещё одного защитника Украины – Романа Ефименко из Килии.

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Фото: Odessa.online

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