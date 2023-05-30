В бою за Украину погиб одессит Александр Станков, светлая ему память

Защищая Украину, на Бахмутском направлении погиб участник одесского майдана Александр Станков с позывным «Перун».

Как сообщил в Facebook друг погибшего Александр Винницкий, человек, буквально всю свою жизнь, с ранней юности, посвятил борьбе за Украинское самостоятельное соборное государство. С конца 2000-х боролся с «русским миром» в Одессе в составе одесской «Свободы». Затем Революция Достоинства, защита Одессы от «русской весны», 2014-15 годы – доброволец в «Сечи». С февраля 2022 года в ВСУ, перевёлся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, сознавая, что эта бригада будет на передовой.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Одесская область потеряла ещё одного защитника Украины – Романа Ефименко из Килии.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Александр Винницкий/Facebook

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