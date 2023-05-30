Жизнь продолжается: В Одессе за неделю родилась тройня и две пары близнецов

За последнюю неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 130 малышей, в том числе тройня и две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на прошлой неделе количество новорожденных мальчиков и девочек было одинаковым — на свет появились 65 маленьких одесситов и 65 юных одесситок.

Но лидерство по количеству родов на прошлой неделе получил городской роддом №1, где увидел свет 41 ребёнок, в том числе тройня.

«За последнюю неделю население Одессы пополнили ещё две пары близнецов», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Фото иллюстративное

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.