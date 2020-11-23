На минувшей неделе в Одессе родились четыре двойни

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 187 новорожденных, в том числе четыре пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное преимущество над девочками — на свет появились 112 маленьких одесситов и 75 юных одесситок, — говорится в информации.

Отмечается, что лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 48 младенцев.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 180 новорожденных, в том числе 94 мальчика.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.