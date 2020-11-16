В Одессе на минувшей неделе родились 180 детей, большинство — мальчики

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 180 новорожденных, в том числе 94 мальчика.

Как сообщает официальный сайт города, в числе новорожденных две пары близнецов и 86 маленьких одесситок.

Наибольшее число детей на прошедшей неделе родилось в городском роддоме №7 — 49 новорожденных.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 184 новорожденных, в числе которых две двойни, 94 девочки и 90 мальчиков.