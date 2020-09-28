101 одессит в воскресенье зафиксирован с диагнозом COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 28 сентября в Одессе зарегистрированы 5 406 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зафиксирован 101 новый случай заболевания.

По данным на 28 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находится 221 пациент с COVID-19. Из них 169 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 52 пациента — в тяжёлом состоянии. Ещё трое детей с COVID-19 находятся на лечении в детской городской клинической больнице №3.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили восемь человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы семь новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели семь жителей Одессы.

Вирусологическая лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова в Одессе временно прекратила проведение ПЦР-тестирования на коронавирус.

Главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров отметил, что возникла такая ситуация из-за очередной вспышки заболеваемости COVID-19 в НИИ, а исследовавшиеся там образцы перенаправлены в лабораторный центр Минздрава. Туда теперь ежедневно поступают до 900 материалов для анализа, что значительно превышает возможности центра даже после получения ими нового оборудования. Поэтому лаборанты сейчас работают с «полной выкладкой», прилагая все усилия для оперативной обработки образцов.

Новые случаи коронавирусного заболевания выявлены среди работников противочумного института с 22 сентября. Предыдущая вспышка была локализована в конце августа.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 270 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 054 одессита.

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки на территории Одесской области заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 202 человек, в том числе у семи детей и 4-х медработников.