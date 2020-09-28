3 октября в Зелёном театре Одессы прозвучит музыка кино

3 октября в Одессе, в Зелёном театре. снова прозвучит Национальный одесский филармонический оркестр с новой программой.

Дирижёр — народный артист Украины Хобарт Эрл приглашаем насладиться Музыкой кино, которая представляет собой своеобразное звуковое зеркало кинематографа.

Благодаря музыке, кино вступает на иной уровень коммуникации со своим слушателем. Музыка проникает в глубины сердца и побуждает к эмоциональному отклику.

Классическая музыка ещё в 20-м веке стала символом вдохновения многих кинорежиссёров. Она воспроизводит то настроение или атмосферу, которая будет проходить в кадре. И появилась целая плеяда новых композиторов, которая начала тесное сотрудничество с кинематографом.

Цена билетов от 80 до 500 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 03 октября, Суббота, 17:00.