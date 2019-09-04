Подведены итоги конкурса короткометражек «Однажды в Одессе»

Жюри конкурса короткометражных игровых фильмов «Однажды в Одессе» подвело итоги и провело церемонию награждения победителей в кинотеатре «Родина».

Первое место члены жюри присудили создателям картин «Маячник» и «Movie up», сообщает Укринформ.

«Для участия в конкурсе было подано 40 заявок. Большинство участников — очень талантливые люди, которым я рекомендую продолжать снимать кино», — отметила на торжественной церемонии президент Международной ассоциации поддержки и развития украинской культуры Галина Сулима.

Призы и премию в размере 250 тысяч гривен за первое место в конкурсе вручены авторам фильмов «Маячник» (режиссёр Надежда Шмелёва) и «Movie up» (режиссёр Сергей Рахманин).

Второе место и премию поделили создатели картин «Спасибо» (режиссёр Дзен Евстигнейкин) и «Ума палата» (режиссёр Александр Таран), а третье — короткометражки «Вера» (режиссёр Олег Мороз) и «1919» (режиссёр Ольга Коновалова).

Отмечается, что к конкурсу были допущены игровые фильмы хронометражем до 20 минут, которые соответствуют теме «Однажды в Одессе». Фильмы надо было озвучить на украинском языке или другом языке, но в этом случае представить с субтитрами на государственном языке.