В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения кинопремии «Оскар»

В ночь с воскресенья на понедельник в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар» Американской Академии кинематографических искусств и наук.

Как сообщает Укринформ, первую статуэтку «Оскара» как лучший актёр второго плана получил Брэд Питт. Номинация «Оскар» за роль второго плана, хоть и не считается главной премией в церемонии Американской киноакадемии, в то же время входит в десятку наиболее престижных. 56-летний актёр отмечен киноакадемией за роль в киноленте «Однажды в Голливуде». Брэд Питт сыграл в фильме героя Клифа Бута. В этй номинации были также Том Хэнкс (“Прекрасный день в нашем районе”), Энтони Хопкинс (“Два Папы”), Аль Пачино (“Ирландец”) и Джо Пеши (Ирландец”).

Лучшим фильмом 2019 года признан фильм «Паразиты». Это южнокорейский фильм, поставленный режиссёром Поном Джун Хо, о запутанных отношениях между богатой и бедной семьёй в современной Южной Корее.

Пон Джун Хо также был признан лучшим режиссёром года.

Всего в этой номинации традиционно соревновались восемь кинокартин. Кроме победителя, за «Оскар» боролись “Ford против Ferrari”, “Ирландец”, “Кролик Джоджо”, “Джокер”, “Маленькие женщины”, “Брачная история”, “1917” и “Однажды в Голливуде”.

в номинации «Лучшая женская роль» «Оскар» достался Рене Зеллвегер за работу в фильме Джуди». Среди её конкуренток на соискание “Оскара” были Синтия Эриво (“Гарриет”), Скарлетт Йоханссон (“Брачная история”), Сирша Ронан (“Маленькие женщины”) и Шарлиз Терон (“Скандал”). Рене Зеллвегер в 2004 году получила “Оскар” за роль второго плана в фильме “Холодная гора”.

Одну из самых престижных премий в области кинематографа — «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» — во время нынешней церемонии Американской киноакадемии получил Хоакин Феникс за свою работу в картине «Джокер». Этот «Оскар» стал первым в его карьере. Лента рассказывает о становлении антагониста Бэтмена из комиксов. В этом году соперниками Феникса в главной оскаровской актёрской номинации были Антонио Бандерас “(«Боль и слава”), Леонардо ДиКаприо (“Однажды в Голливуде”), Адам Драйвер (“Брачная история”) и Джонатан Прайс (“Два Папы”).

Британская драма «1917» о событиях Первой мировой войны получила премию в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Лента неожиданно обошла таких достойных конкурентов, как “Звёздные войны. Скайуокер. Восход”, “Король Лев”, “Ирландец” и “Мстители: Финал”.

Композиция Элтона Джона и Берни Топина “(i’m Gonna) Love Me Again” из фильма “Рокетмен” получила “Оскар” в номинации “Лучшая песня к фильму”.

Мультипликационные фильмы «История игрушек 4» и «Любовь к волосам» получили две статуэтки «Оскар» в разных номинациях.

Так, золотая статуэтка в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» присуждена картине «История игрушек 4», выпущенная компаниями “Walt Disney Picturss” и “Pixar Animation Studios” о тайной жизни детских игрушек.

В свою очередь, американская картина «Любовь к волосам» Мэтью Черри получила премию в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Эта короткометражка о мужчине, которому впервые приходится укладывать волосы своей дочери.

Как сообщала Одесса News, одиннадцатый Одесский международный кинофестиваль состоится 10-18 июля 2020 года.