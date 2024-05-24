Инвесторы выделят Одесской киностудии $300 тысяч на съёмки фильма «Режиссёр»

Компании из Турции, Молдовы и Румынии выделят около 300 тысяч долларов США на создание фильма «Режиссёр» о жизни Александра Довженко. Съёмки начнутся во второй половине лета в Одессе.

Об этом Укринформу рассказал директор Одесской киностудии Андрей Осипов.

По словам Осипова, к съёмкам фильма Константина Коновалова «Режиссёр» до войны были готовы присоединиться 5 международных партнёров.

«Когда началось полномасштабное вторжение, наши немецкие, прибалтийские, канадские друзья сказали, что мы безумны, и снимать во время войны нельзя. Простите, дорогие одесситы, мы вас уважаем, но работайте без нас. Теперь у нас новые партнёры. Мы подписываем контракт с турецкой компанией, с которой мы уже работали во время съёмок фильма «Крепость Хаджибей». Также присоединяется компания из Молдовы, с которой мы работали в 2021 году во время съёмок картины «Край реки». Также появились новые партнёры – компания из Румынии. Речь идёт примерно о 300 тыс. долларов», – рассказал директор киностудии.

Отмечается, что также создание картины финансируется государством. Съёмочная группа уже получила первый транш.

«Со стороны продюсеров и финансистов эти съёмки – определённый героизм, но мы понимаем, что киностудия должна работать, а её работники – зарабатывать. Зарплата рабочих выше вдвое во время съёмок. Во второй половине лета мы приступим к съёмкам «Режиссера». То есть, во время съёмок деньги будут направлены в смежные отрасли: гостиничный и транспортный бизнес, в сферу питания и т.д. Этими деньгами соответственно наполнится бюджет Одессы», – говорит Осипов.

Также киностудия призывает представителей одесского бизнеса приобщиться к созданию картины. Речь идёт о предоставлении бесплатных услуг, в том числе по размещению и питанию актёров и съёмочных групп, что сэкономит бюджет фильма.

«Это фильм про Одессу Довженко, Яновского, Ильфа и Петрова. Картина прославляет Одессу 100-летней давности – времён, когда кино было немым, а по Молдаванке ездили «налётчики». Мы не хотим снимать шароварщину. Фильм именно об украинской Одессе, будет направлен в том числе против российской пропаганды», — подчеркнул Осипов.

По словам Осипова, фильм «Режиссёр» – уникальное событие. Довженко – самый выдающийся украинский режиссёр и до сих пор о нём не был снят ни один художественный фильм.

«Мы надеемся на международное принятие этой картины и на национальную популярность. Над картиной работает команда лучших специалистов – исследователей творчества Довженко. Риски есть, но мы должны работать и не будем ждать конца войны», — сказал Осипов.

Фото: Одесса News, Укринформ

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