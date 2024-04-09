На Одесской киностудии рассказали подробности съёмок нового фильма

9 апреля на Одесской киностудии состоялась пресс-конференция, на которой были раскрыты детали начала производства фильма «Режиссёр» о выдающемся украинском кинорежиссёре Александре Довженко.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

Участники встречи — Иван Липтуга, директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета, Андрей Осипов, глава правления ЧАО «Одесская киностудия», генеральный продюсер фильма, Анна Дочева, продюсер, Сергей Трымбач, автор сценария – подчеркнули, что полнометражный художественный фильм «Режиссёр» является одним из самых масштабных в Украине кинопроектов. Кинолента посвящена кинорежиссёру, снискавшему мировую славу Александру Довженко, которому в этом году исполняется 130 лет со дня рождения, и будет рассказывать об Одессе 1926 года.

В киноленте будет показано, как карикатурист и начинающий литератор Саша Довженко делает первые шаги в кино, становится профессиональным режиссёром, работает на Одесской кинофабрике в1926-1929 годах, о взаимоотношениях 32-летнего Довженко с коллективом кинофабрики, члены которого были намного старше его, о развитии киноиндустрии в Одессе и в Украине.

Иван Липтуга сообщил, что он «рад тому, что в Одессе будут снимать большое кино».

Продюсеры фильма сообщили, что в массовках фильма сможет сняться каждый одессит. О кастингах будет сообщено позже. Состоится также кастинг и для актёров, предпочтение будет отдаваться одесской школе актёров.

«Авторы фильма воплощают чисто одесскую историю. Мы создаём абсолютно украинский фильм, погружающий зрителя в атмосферу 100-летней давности, имеющей параллели с настоящим», — отметили участники пресс-конференции.

Было отмечено, что режиссёром-постановщиком фильма является Константин Коновалов, который вместе с Сергеем Трымбачем написал сценарий.

Лента создаётся при поддержке Государственного агентства по кино.

Фото: Руслан Балабанов/Одесса News

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