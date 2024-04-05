В Одессе начались съёмки фильма об Александре Довженко

В Одессе началось производство фильма «Режиссёр» о выдающемся украинском кинорежиссёре Александре Довженко.

Об этом в Facebook сообщила Одесская киностудия.

«В Одессе стартуют съёмки одного из самых масштабных в Украине кинопроектов. Кинолента посвящена Александру Довженко и будет рассказывать об Одессе 1926 года», — говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о том, как карикатурист и начинающий литератор Саша Довженко делает первые шаги в кино, становится профессиональным режиссёром. Только за три года работы на Одесской кинофабрике (1926-1929 гг.) Довженко снискал всемирную славу и стал киноклассиком, его работы включены в список 12 лучших фильмов всех времён и народов.

В фильме «Режиссёр» также будут освещены другие исторические фигуры – писателя Юрия Яновского, актёра Амбросия Бучмы, деятелей кино Иды Пензо, Петра Чардынина, Мухсины Эртугрул Бея, фотографа Николая Козловского, украинского военного и политического деятеля Юрия Тютюнника бизнесмена Якова Лившица.

«Авторы фильма воплощают чисто одесскую историю. Мы создаём абсолютно украинский фильм, погружающий зрителя в атмосферу 100-летней давности, имеющей параллели с настоящим», — отмечают на киностудии.

Режиссёр-постановщик фильма Константин Коновалов, который вместе с Сергеем Тримбачем написал сценарий.

Лента создаётся при поддержке Государственного агентства по кино.

Кстати, в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Александра Довженко.

Одесса News информировала, что фильм Одесской киностудии «Крепость Хаджибей» режиссёра Константина Коновалова в июле 2023 года одержал победу в номинации «Лучший полнометражный фильм» на кинофестивале в Стамбуле, а в феврале 2024 года его демонстрировали на центральном турецком телевидении.

Фото: Госкино

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