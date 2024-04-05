В центре Одессы горел ресторан

4 апреля днём в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в ресторане в центре Одессы, на улице Успенской.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что спасатели быстро ликвидировали пожар и предотвратили распространение огня на расположенные рядом квартиры. Пострадавших нет.

Предварительно известно, что пожар произошёл из-за возгорания жировых отложений в трубе вытяжки.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года на пожаре по причине курения в постели ожоги 30% тела получил житель села Большой Буялык в Березовском районе Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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