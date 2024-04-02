Одесские спасатели предупреждают: курение в постели опасно для жизни

По причине курения в постели ожоги 30% тела получил житель села Большой Буялык в Березовском районе Одесской области.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что обожжённое тело 38-летнего мужчины днём 1 апреля обнаружили при ликвидации пожара в доме пострадавшего на ул. Болгарской в этом селе.

Спасателей не вызывали. Соседи водой из вёдер погасили пожар. Пострадавшего отправили в тяжёлом состоянии в больницу.

«Вероятная причина пожара – неосторожность во время курения в постели пострадавшим», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о гибели 31 марта 2024 года на пожаре в городе Теплодар Одесского района мужчины 1951 года рождения по причине возгорания холодильника.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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