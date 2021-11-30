Дело о пожаре в одесской «Виктории»: суд тщетно ищет важного свидетеля

Киевский районный суд Одессы уже полгода безуспешно ищет свидетеля по делу о пожаре в детском оздоровительном лагере «Виктория».

Как сообщает ТАЙМЕР, суд в очередной раз вынужден был перенести заседание по делу бывших спасателей — Валерия Дяченко и Леонида Бондаря, обвинённых в халатности, из-за которой в сентябре 2017 года возник трагический пожар в детском лагере.

Отмечается, что заседание должно было состояться 29 ноября, однако на процесс не явился свидетель — бывший руководитель городского департамента оборонной работы и гражданской защиты населения Григорий Зубов. После его допроса суд планировал провести дебаты и вынести приговор, однако важного фигуранта дела не могут отыскать уже полгода.

Суду не известно конкретно, где Зубов проживает в настоящее время для вручения ему повестки.

Прокурор попросил суд запросить у Госпогранслужбы информацию о возможном пересечении Зубовым украинской границы, и если тот действительно покинул страну, прокуратура рассмотрит возможность отказа от данного свидетеля, «чтобы не затягивать дело».

Как сообщала Одесса News, Одесский суд в ноябре 2021 года разрешил специалистам из Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса изучить пепелище муниципального детского лагеря «Виктория», один из корпусов которого полностью сгорел в сентябре 2017 года.

Фото: ТАЙМЕР

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