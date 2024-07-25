Враг вторую ночь подряд прибег к обстрелу Измаильского района

Враг вторую ночь подряд обстрелял юг Одесской области, в частности, г. Вилково Измаильского района.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Россияне атаковали пограничье ударными беспилотниками. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар. Также в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Одесса News информировала, что ночью 24 июля враг атаковал ударными беспилотниками типа «shahed» Измаильский район Одесской области. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура Измаила и многоквартирный жилой дом в городе. Возникло частичное разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части 5-ти этажного жилого дома без последующего возгорания. Погибших нет. Три человека получили ранения. Двое из них госпитализировали в средней степени тяжести, ещё одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте.

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