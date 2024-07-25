Украина ночью атакована 38 беспилотниками, 25 — сбито, 3 потерялись в Румынии

В ночь на 25 июля оккупанты атаковали с территорий Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска РФ, применив 38 ударных БПЛА «Shahed-131/136», атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности, юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Об этом сообщает Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчёты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БпЛА. Ещё три «шахеда» локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях», — написал Командующий.

Одесса News информировала, что враг вторую ночь подряд обстрелял Измаильский район, в частности, г Вилково. Произошло частичное разрушение админздания с последующим пожаром, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. В результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Фото: Одесская облпрокуратура

Инфографика: ВС ВСУ

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