В Одессе водитель «прокатил» на капоте военного из ТЦК, потребовавшего документы

В Хаджибейском районе Одессы водитель на капоте автомобиля «прокатил» сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, в результате чего военный получил травмы.

Соответствующее видео 24 июля перепостила в Telegram «Думская».

В областном ТЦК инцидент назвали «досадным и недопустимым».

«На законные требования совместной группы оповещения военнослужащих и представителей Национальной полиции предъявить документы, подтверждающие личность, и военно-учётные документы водитель транспортного средства продолжил движение. В результате этого он нанёс травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП», – сказано в сообщении.

Как подчеркнули в военкомате, пострадавший уже дал показания, чтобы «способствовать быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение Правил дорожного движения».

«Такое ужасное отношение к защитникам, которые потеряли здоровье на передовой, недопустимо!» – говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 20 июня похожий инцидент произошёл в Приморском районе Одессы. 5 июля суд избрал этому водителю меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Следствие по этому случаю продолжается.

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