Арестович прокомментировал потасовку медиков и работников военкомата в Одессе

Скандальный политик, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, сбежавший за границу, цинично высмеял драку медиков и работников ТЦК и СП, произошедшую 11 июня в Одессе.

Он «советовал» организовать «Чемпионат Украины», кто ещё не сражался с сотрудниками военкоматов, на своей странице в Telegram-канале.

«Совершенно неизвестно — на чью сторону станут полиция и пожарные, если вызвать их на драку ТЦК и «скорой». Думаю, последнее слово будет за «Службой газа». Кто только не дрался с ТЦК уже. Я думаю, пора ТЦК на ТЦК. Чемпионат Украины», – говорится в его сообщении.

Одесса News сообщала о скандале, произошедшем в ТЦК и СП Одессы, вызванном задержанием работниками ТЦК бригады медиков скорой помощи, прибывших сюда по вызову, и акцию протеста в связи с этим работников скорой помощи.

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