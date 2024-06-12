В ночь на 12 июня ПВО Украины сбила 29 из 30 средств воздушного нападения врага

В ночь на 12 июня оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА. Всего – 30 средств воздушного нападения.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Среди средств нападения были 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные самолётами стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская обл. Рф.); 1 баллистическая ракета «Искандер-М» (с территории Крыма); 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл. Рф.); 24 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков – Ейск, Приморско-Ахтарск РФ).

«К отражению воздушного нападения противника привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: — 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»; 4 крылатых ракеты Х-101/Х-555; 24 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года руководитель расследования преступлений, совершённых в Украине, от Международного криминального суда Бренда Голлис вместе с украинскими правоохранителями посетила места российских обстрелов в Одессе.

Инфографика: ВС ВСУ

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