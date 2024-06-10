Глава Международного криминального суда в Киеве посетила места обстрелов РФ в Одессе

Руководитель расследования преступлений, совершённых в Украине, от Международного криминального суда Бренда Голлис вместе с украинскими правоохранителями посетила места российских обстрелов в Одессе, Харькове и Сумах.

Об этом сообщил в эфире телемарафона «Единые новости» Генпрокурор Андрей Костин.

«Сегодня вместе с руководительницей расследования преступлений, совершённых в Украине, Брендой Голлис мы осмотрели в Одессе места российских обстрелов. Это гражданские объекты, жилые дома, энергетические объекты, портовая инфраструктура. Также мы осмотрели повреждённые объекты культурного наследия, защищённые по программе ЮНЕСКО», — проинформировала Генпрокурор.

Андрей Костин отметил, что руководитель команды МКС в Украине имела возможность своими глазами увидеть последствия военных преступлений России и пообщаться с потерпевшими.

«Только в Одессе и в Одесской области зафиксирован 21 массированный обстрел портовой и аграрной инфраструктуры, в результате которых 6 человек погибли, 30 получили ранения. Речь не только об атаках на крупные порты, такие как в Одессе, Черноморске и Южном. Атакованы фактически все порты черноморско -дунайского бассейна — Рени, Измаил, Усть-Дунайск и Белгород-Днестровский, — сообщает Генпрокуратура.

Для справки. В сентябре 2023 года МКС открыл свой полевой офис в Киеве. Офис МКС с марта 2022-го проводит своё независимое расследование российских военных преступлений, совершённых в Украине. В марте 2023 года МКС выдал ордера на арест лидера Кремля Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей. В марте 2024 года МКС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта Вооружённых сил России Сергея Кобылаша и адмирала ВМФ РФ Виктора Соколова за обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

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