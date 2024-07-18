Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Газпромом

НАК «Нефтегаз Украины» не будет продолжать соглашение о транзите российского газа, сейчас идёт поиск альтернативных решений для поддержки работы украинской газотранспортной системы.

Об этом в интервью изданию «Ліга.net» заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

«Я могу чётко вам сказать, что «Нафтогаз» не будет продлевать транзитное соглашение с компанией «Газпром». Переговоры мы не ведём и не планируем вести», — сказал Чернышов.

По его словам, транзитом через Украину сейчас проходит только 4% всей потребности европейских стран в газе. В то же время глава Нафтогаза считает, что газотранспортная система является одним из ключевых активов Украины, ведь может обеспечить существенный объём транспортировки газа.

Кроме того, Украина обеспечена газохранилищами и имеет потенциальный доступ к рынкам сбыта.

«Мы не имеем права остановить эту систему. Потому что если мы остановим её, европейский рынок через несколько лет переориентируется на других поставщиков», — считает Чернышов. Он сообщил, что сейчас Нафтогаз переводит свыше 1 млрд долларов в год ОГОСУ, чтобы поддерживать работу газотранспортной системы.

«На самом деле мы ищем альтернативные решения. К примеру, на нас выходили бизнесы из Азербайджана. В частности, компания Socar. Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить», — добавил он.

Одесса News информировала, что Россия готова продолжать поставку газа через Украину в Европу по окончании контракта, действие которого истекает в конце этого года. Европейская комиссия не намерена присоединяться к каким-либо переговорам с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, при этом будет принимать все необходимые меры для дальнейшего отказа от российского газа. Оставшиеся покупатели российского трубопроводного газа в Центральной Европе работают над альтернативным импортом.

Фото: Нафтогаз

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