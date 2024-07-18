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Урсула фон дер Ляйен вновь избрана Президентом Еврокомиссии до 2029 года

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Депутаты новоизбранного Европейского парламента сегодня, 18 июля, во время первой пленарной сессии в Страсбурге по результатам тайного голосования большинством голосов избрали Урсулу фон дер Ляейн следующим президентом Европейской комиссии на период 2024-2029 годов.

Как сообщает Укринформ, в процедуре голосования приняли участие 707 депутатов. Из них за продление мандата действующей руководительницы Еврокомиссии на следующие 5 лет высказались 401 депутат, против – 284, воздержались 15 депутатов, ещё 7 европейских политиков не приняли участия в голосовании.

Одесса News информировала, что евродепутаты во время первого после европейских выборов пленарного заседания в Страсбурге переизбрали мальтийского политика Роберту Мецолу на новый срок в должности президента Европейского парламента на новый срок.

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